Caldo record: quando se ne andrà Caronte? Le previsioni meteo e le massime della settimana

E' iniziata la settimana più calda dell'anno con temperature che saliranno fino a 38 gradi in Lombardia e non solo. Al Sud e nelle isole ci saranno punte di 45 gradi. Da tre settimane l’Italia e l’Europa soffocano per effetto dell’ondata di caldo africano ribattezzata Caronte che nei prossimi giorni farà salire ulteriormente la colonnina di mercurio. Ma fino a quando durerà? Quando torneremo a respirare un po’ di aria fresca? Nel weekend, in particolar modo sabato quando arriveranno temporali e acquazzoni, con le temperature che torneranno a calare. Scopriamolo, consultando le previsioni di 3bMeteo e le temperature minime e massime provincia per provincia.

Lunedì 17 luglio-martedì 18 luglio: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Prealpi orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su Orobie e Alpi Retiche giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Mercoledì 19 luglio: l'alta pressione cede in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico su basse pianure occidentali e basse pianure orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; sulle Orobie nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulle Prealpi orientali cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di piogge e rovesci anche temporaleschi; sulle Alpi Retiche cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali.

Giovedì 20 luglio: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su basse pianure occidentali e basse pianure orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle pedemontane-alte pianure giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su Prealpi occidentali e Alpi Retiche cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle Orobie nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi.

Venerdì 21 luglio: la circolazione depressionaria, responsabile di residue deboli piogge mattutine, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Rasserena dal pomeriggio; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata; su pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Prealpi orientali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi ; su Orobie e Alpi Retiche nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata.

Sabato 22 luglio: la circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera. Nello specifico su basse pianure occidentali, Orobie e Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata; su basse pianure orientali e Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; su pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata rapido rasserenamento.

Lunedì 17 luglio:

Bergamo 23/34.4; Brescia 22.4/35.7; Como 22.8/33; Cremona 23.9/35; Lecco 23.6/33.4; Lodi 24.1/34.2; Mantova 24.3/36.2; Milano 24.9/35.1; Monza 24.7/36.4; Pavia 23.7/36.1; Sondrio 19.1/33.2; Varese 22.8/32.7

Martedì 18 luglio:

Bergamo 22.4/34.8; Brescia 22.6/36.2; Como 24.9/35; Cremona 23.6/36.9; Lecco 23.1/34.1; Lodi 22.7/34.7; Mantova 24/38.3; Milano 24.5/36; Monza 24.6/35.9; Pavia 23/36.3; Sondrio 18.2/35.4; Varese 23.7/34.1

Mercoledì 19 luglio:

Bergamo 21.7/32.3; Brescia 20.7/34.2; Como 24.3/31.6; Cremona 22.4/34.6; Lecco 22.3/30.4; Lodi 20.8/33.1; Mantova 22.2/35.7; Milano 23.9/33.6; Monza 23.6/35; Pavia 23/34.3;

Sondrio 17.7/31.8; Varese 23.6/30.8.

Giovedì 20 luglio:

Bergamo 23.2/30.9; Brescia 21.6/33.6; Como 23.7/31; Cremona 22.1/34.8; Lecco 22.8/29.9

Lodi 20.8/32.4; Mantova 23.6/35.1; Milano 24.3/32.3; Monza 24/32.7; Pavia 21.4/33.7; Sondrio Sondrio 19.1/30.8; Varese Varese 23.7/29.8.

Venerdì 21 luglio:

Bergamo 19.9/31; Brescia 20.5/33.5; Como 20.1/30.7; Cremona 21.3/34.1; Lecco 19.9/29.5; Lodi 19.4/31.9; Mantova 21.6/34.9; Milano 19.5/32.6; Monza 19.7/32.9; Pavia 19.4/34.8; Sondrio 17.3/30; Varese 17.6/30.5

Sabato 22 luglio:

Bergamo 18.7/25.6; Brescia 20.3/28.7; Como 20/27.3; Cremona 21.5/30.9; Lecco 19.5/24.6

Lodi 19.4/26.4; Mantova 21.6/30.6; Milano 19.4/29.3; Monza 19.7/28.1; Pavia 19.3/27.5

Sondrio 16.5/28.3; Varese 17.6/27.5

Domenica 23 luglio:

Bergamo 16.3/29.8; Brescia 18.6/31.9; Como 18/29.2; Cremona 17.7/34.3; Lecco 17.1/27.2

Lodi 16.8/29.6; Mantova 17.5/34.4; Milano 16.8/31.4; Monza 16.7/30.9; Pavia 16.5/31.4; Sondrio 14.9/30.2; Varese 18.5/29.6