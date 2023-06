Tempo di collaudi, la M4 chiude chiude fino al 30 giugno da Dateo a San Babila. Cosa cambia

Milano, 10 giugno 2023 – La Metropolitana 4 chiude da oggi fino al 30 giugno. L’interruzione delle corse dei treni è dovuta ai collaudi in corso lungo la tratta che va dalla stazione di Dateo a quella di San Babila, la prossima a dover essere inaugurata. In origine lo stop del servizio era stato programmato solo nei weekend di maggio e di giugno e, poi, tutti i giorni nell’ultima settimana del mese. La sospensione totale delle corse sarebbe dovuta avvenire, per l’esattezza, solo dal 24 al 30 giugno. Ora il cambio di programma: come detto, niente corse da oggi fino alla fine del mese, senza più distinzioni tra giorni feriali e festivi né tra settimane.

Un cambio di agenda che si è reso necessario perché la Commissione di Sicurezza del Ministero dei Trasporti ha chiesto che il pre-esercizio si protragga per un numero di ore maggiore rispetto a quelle preventivate. Nel dettaglio, una parte di collaudi è avvenuta “in house“, vale a dire: è stata svolta dai tecnici di M4 Spa senza la presenza dei tecnici della commissione ministeriale. Quest’ultima ha deciso, però, di tener buono solo una parte delle ore di collaudi avvenuti “in house“. Di conseguenza è necessario aumentare le ore di pre-esercizio svolte e da svolgere in presenza dei tecnici ministeriali per poter raggiunge il monte ore richiesto complessivamente. Solo una volta raggiunto questo tetto si potrà dare il via libera alle corse. Dalla società M4 Spa, così come dal Comune, escludono quindi problemi che possano provocare ritardi significativi nell’inaugurazione e nell’entrata in servizio della tratta Dateo-San Babila.

Una data precisa, però, ancora non c’è. E non può esserci. Nelle scorse settimane Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e il sindaco Giuseppe Sala avevano calendarizzato l’apertura della nuova tratta proprio il 30 giugno, al pomeriggio. Ora, maggior ragione, si tratta di una data in attesa di conferma. Non c’è da attendere solo la fine e l’esito del pre-esercizio ma anche una serie di documenti e procedimenti successivi che solitamente richiedono qualche giorno di tempo. Al momento, però, un eventuale slittamento sembra possa ridursi ad una questione di pochi giorni. Aprire la tratta che va fino a San Babila significa portare finalmente la linea Blu in centro città. Oggi è attiva solo la tratta est, che collega l’aeroporto di Linate alla stazione di Dateo, dove la M4 incrocia il passante ferroviario.