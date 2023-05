M4 Dateo-San Babila, inaugurazione il 30 giugno. Aumenta il ticket di Area C

Milano – Una certezza: la tratta della Metropolitana 4 che va dalla stazione di Dateo a quella di San Babila, pieno centro cittadino, aprirà il 30 giugno, con cerimonia d’inaugurazione prevista per il pomeriggio. Poi una quasi certezza: il pedaggio di ingresso in Area C è destinato a rincarare, come già anticipato dal Giorno nei mesi scorsi.

L’una e l’altra, la certezza e la quasi certezza, sono griffate Giuseppe Sala. Il sindaco è stato sollecitato ad intervenire sui temi della mobilità ieri mattina a margine della cerimonia per la riapertura del Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa. Da qui le sue parole. “Per quanto riguarda l’apertura della tratta della M4 da Dateo a San Babila rispetto ai lavori non abbiamo più problemi – ha assicurato il primo cittadino –. Come sapete, l’apertura è preceduta da una serie di verifiche di sicurezza a cura di una commissione che risponde al Ministero delle Infrastrutture. Da quello che sappiamo il lavoro dovrebbe completarsi in questi giorni, in maniera tale da poter confermare l’idea dell’apertura che al momento è fissata al 30 giugno al pomeriggio".

Quindi il ripensamento della zona a traffico limitato che protegge il centro città: "La valutazione è ancora in corso perché il tema non è solo Area C ma tutta una serie di misure sulla mobilità – ammette Sala quando gli si chiede degli interventi allo studio della sua Giunta per la congestion charge, tra i quali c’è proprio l’aumento del ticket d’ingresso, come anticipato –. Concedetemi ancora poche settimane e poi renderemo chiaro quello che vogliamo fare", è la richiesta. Come riportato su queste pagine a dicembre, l’ipotesi allo studio di Palazzo Marino è ritoccare il ticket portandolo ad almeno 7 euro rispetto ai 5 euro attuali.

In questo modo aumenterebbe l’effetto deterrente ma aumenterebbero anche gli incassi assicurati al Comune: si stimano dai 13 ai 20 milioni di euro in più all’anno. La tariffa della congestion charge finora è rimasta invariata fin dal 2012, anno in cui Area C è entrata in vigore sostituendo l’Ecopass voluto, invece, addirittura dalla Giunta guidata da Letizia Moratti.Attualmente l’introito medio annuo garantito da Area C al Comune si aggira sui 34 milioni di euro. Il ritocco a 7 euro consentirebbe quindi di aumentare i proventi di circa il 20% rispetto ad oggi.