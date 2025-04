L’ultimo regalo. Una Morenita per la Cattolica

La rettrice della Cattolica Elena Beccalli ha trovato un regalo ad attenderla a Casa Santa Marta, dov’è andata a salutare per l’ultima volta Papa Francesco. Una statuina della Madonna, anzi di Nuestra Señora de Luján, la Vergine miracolosa venerata nel santuario della città a 70 chilometri da Buenos Aires nota come “la Capital de la Fe” in quanto sede del culto della patrona dell’Argentina, che gli argentini chiamano "la Morenita" e della quale l’8 maggio si celebrerà la festa. Una ricorrenza particolarmente cara a Bergoglio che, del resto, ha scelto d’esser sepolto nella basilica papale di Santa Maria Maggiore vicino a un’altra icona mariana (questa bizantina), quella della Salus Populi Romani. La statuina della Morenita de Luján era un ultimo regalo di Francesco, ricordo dell’incontro del 16 aprile in cui ha ringraziato i vertici e il personale del Policlinico Gemelli, della Cattolica e della Direzione Igiene e sanità del Vaticano per averlo curato nelle settimane del ricovero. Gi. Bo.