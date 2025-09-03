Locazioni su. Servono 18 euro al metro quadro

Domanda in calo, prezzi in aumento. Nel primo semestre dell’anno il mercato degli affitti in Lombardia fotografato dall’Osservatorio di Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it, portale leader in Italia, è stato caratterizzato da una diminuzione delle richieste di locazioni del 12,1%. Tra i capoluoghi, Sondrio e Milano hanno visto la domanda scendere del 23,9% e del 23,6%, Mantova del 22,7%. Lecco è in controtendenza con un incremento del 14,7%, davanti a Brescia (+10,1%) e Lodi (+6,2%), le uniche tre città con segno positivo. Diverso, invece, il trend relativo ai Comuni di provincia: lontano dai grandi centri la domanda di affitti è cresciuta o diminuita meno del capoluogo di riferimento.

I prezzi sono aumentati in tutte le città, ad eccezione di Lodi (-1,6%). La crescita media delle locazioni nel mercato residenziale lombardo è stata del 2,2%: per affittare una casa servono 18,6 euro al metro quadrato. A Milano città la richiesta è di 22,5 euro, stabile negli ultimi sei mesi (+0,4%). Como è al secondo posto, con quasi 15 euro al mese (+0,8% nel semestre), terza è Monza con 13,9 euro e una crescita del 4,8%. Cremona e Sondrio sono i due capoluoghi più economici con 8,5 e 8,9 euro al metro quadro: il centro valtellinese, tuttavia, ha conosciuto il rincaro record (+10,9%). In provincia Pavia e Mantova rimangono le più vantaggiose con 8,2 euro. Le più costose sono Sondrio (13,3 euro) e il Milanese (13,1).

L.B.