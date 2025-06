Sforato il tetto dei 2.500 euro al metro quadrato

Per comprare casa in Lombardia servono in media 2.588 euro al metro quadro. Secondo i dati dell’Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale regionale realizzato da Immobiliare.it Insights, società specializzata in big data e market intelligence del gruppo di Immobiliare.it, il portale leader in Italia nel settore, il prezzo è salito del 5,1% rispetto a gennaio-marzo 2024. Esclusa Milano, la città più cara è Monza: con un rialzo del 5,4% ha sfondato il tetto dei 3.000 euro di media. Si avvicina Como, che ha rivisto il prezzo del mattone del 7,3% raggiungendo i 2.922 euro.

L’aumento record nell’ultimo anno spetta a Lecco (+13,4%), mentre solo la provincia di Mantova, che rimane la più economica con 1.049 euro medi al metro quadrato, segna una leggera perdita (-0,3%).

Nella maggior parte dei territori, rispetto ai primi tre mesi del 2024, è diminuita anche la disponibilità di case in vendita: Lecco con il -9,8% fa segnare la variazione negativa più sensibile. In controtendenza Sondrio, dove lo stock sale del 9,8%. La domanda è invece in crescita in doppia cifra ovunque negli ultimi dodici mesi: l’apice del +38,8% appartiene al Comune di Lecco.

