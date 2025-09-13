Lo sport inclusivo in pista. Passa il Giro Handbike: "Passione, coraggio e cuore"

Tutto pronto per il Giro Handbike, domani a Pioltello passa la sesta tappa della quindicesima edizione della manifestazione leader di settore in Europa. Sulla linea di partenza circa 70 atleti non solo italiani, che si sfideranno su un circuito di 5 chilometri attraversando il centro storico per un’ora per aggiudicarsi le famose maglie. È la quarta volta che la città ospita l’appuntamento. "Fare tappa a Pioltello è una tradizione, ormai - dice la sindaca Ivonne Cosciotti - è una manifestazione in cui abbiamo creduto da subito per il messaggio e i valori che porta con sé: impegno, determinazione, passione, coraggio e tanto cuore. La testimonianza di questi atleti, campioni in pista, e ancora più campioni nella vita, è di esempio per tutti noi. Non esistono sfide impossibili e quelle per cui vale la pena mettersi in gioco, sono proprio quelle con noi stessi". "In città tornano sempre volentieri tutti gli atleti del Giro Handbike per l’abbraccio caloroso che ricevono e anche per la professionalità della nostra organizzazione che ogni anno si perfeziona - aggiunge Claudio Dotti, assessore allo Sport -. Adesso, mancano davvero poche ore alla gara, il circuito è più che collaudato con alcune migliorie fatte quest’anno, vista l’esperienza, per renderlo più agevole e ancora più sicuro. Dopo quattro tappe, possiamo dire di aver costruito un rapporto di stima e quasi di amicizia con tutto lo staff organizzativo". "Premesso che parliamo di sportivi di alto livello, che fanno dell’impegno quotidiano una costante - sottolinea Mirko Dichio, assessore alla Disabilità - questo Giro è un’importante occasione di inclusività, non solo in ambito sportivo, ma anche sociale. È un’opportunità di incontro, che contribuisce a superare stereotipi e pregiudizi, gettando le basi per una società più aperta, accogliente e capace di valorizzare le diversità. Mi riempie di orgoglio vedere che la mia città, ancora una volta, è in prima fila nell’accogliere e promuovere un evento di questa portata, per il valore che ha in sé". L’appuntamento è dalle 10 all’Area feste davanti al Municipio per non perdere partenza e arrivo. Alle 14 si terranno le premiazioni (in caso di pioggia la cerimonia traslocherà in sala consiliare, in via Carlo Cattaneo 1).