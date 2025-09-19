L’invasione degli sportivi: "Siamo la città del benessere"

Festa dello Sport a Vimodrone, un esercito di mille appassionati di tutte le età ha riempito parchi e palestre, 18 discipline in vetrina, prove gratuite per tutti. "Siamo la città del benessere", dice il sindaco Dario Veneroni. Dal Tai chi alla vela con simulazione che hanno fatto il tutto esaurito. A ospitare l’evento, le scuole medie di via Piave.

Organizzata dall’Assessorato in collaborazione con la Consulta dello Sport, la manifestazione ha coinvolto grandi e piccini, "la partecipazione è andata oltre le più rosee aspettative", aggiunge il primo cittadino che ha trascorso la giornata con gli atleti. In campo, le discipline più tradizionali, dagli sport di squadra, alle arti marziali, alle pratiche orientali che puntano all’equilibrio fra corpo e mente come il Qi Gong. Ci sono state anche esercitazioni di arrampicata e attività di fitness come Flyboard, Trx e Postural. Un’offerta per tutti i gusti. "L’evento ha trasformato le diverse esperienze in un momento di gioia e condivisione baciato da una giornata magnifica – ancora Veneroni -. Siamo grati a tutti i gruppi che ci hanno regalato un colpo d’occhio così speciale sulla città e a Simona Ferroli, alla guida della Consulta per l’organizzazione impeccabile".

A prendere per mano il pubblico alla scoperta delle proprie preferenze, Asd Vimogym, Nuova Atletica Astro, Gso, Basket Pioltello e Vimodrone, Scuola Shen Zen, Attivamente, Vimodrone Karate Shotokenshukai, Mescolanza Ciclistica, Lega Navale e Cai. "Siamo impegnati a migliorare la qualità della vita della comunità da tutti i punti di vista – conclude il sindaco -. Tempo libero compreso".