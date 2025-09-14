Arco della Pace, una palestra a cielo aperto: l’invasione degli sportivi per i MypersonalTrainer Days

Milano, 14 settembre 2025 – Si sono dati appuntamento nella prima mattina di ieri nella piazza dell’Arco della Pace, trasformata per l’occasione in una palestra a cielo aperto, sfidando il cielo grigio e i cattivi presagi meteo.

Sono le centinaia di appassionati di wellness, fitness, sport e sana alimentazione che partecipano alla nuova edizione dei MypersonalTrainer Days. Ieri l’inaugurazione della due giorni (che si chiude oggi) con i campioni Tania Cagnotto, unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d’oro ai Campionati mondiali di tuffi, il mito del nuoto azzurro Massimiliano Rosolino, oro olimpico a Sydney 2000 e vincitore di vari titoli mondiali, e Diego Gastaldi, atleta paralimpico, campione italiano (4 record italiani di atletica e vincitore di due medaglie agli Europei nel 2018) e creator digitale, celebre sui social per i suoi viaggi intorno al mondo a bordo di un camper modificato e per le sue imprese estreme.

La prima giornata dei MypersonalTrainer Days all’Arco della Pace (Foto Canella)

Presente all’inaugurazione anche l’assessora allo Sport Martina Riva: “Milano - ha detto - si conferma capitale del benessere e dello sport, capace di trasformare il cuore della città in una palestra a cielo aperto. Come Comune siamo orgogliosi di sostenere questa manifestazione che ogni anno cresce e contribuisce a diffondere stili di vita sani e inclusivi. Un’opportunità preziosa per avvicinare tutti alla pratica sportiva e, al tempo stesso, un’occasione concreta per vivere la città in chiave wellness diffusa e inclusiva”.

Il p rogramma dell’evento prosegue oggi con il mini torneo di padel tra alcune stelle del calcio come Bobo Vieri, Alessandro Matri, Nicola Amoruso, Alessandro Budel, Tomas Locatelli. Nel pomeriggio spazio invece agli esercizi di gruppo di Cross Cardio, fitboxe e Spinroll. Per i bambini dai 3 anni c’è invece Pompieropoli, l’attività pensata dai Vigili del Fuoco per i più piccoli.