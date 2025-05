Atm, due weekend di Job Tour per reclutare nuovi conducenti

Atm conferma il suo impegno nella ricerca di conducenti di bus e tram, attraverso l’appuntamento del Job Tour. L’iniziativa, alla sua terza edizione, porta l’Azienda direttamente sul territorio per entrare in contatto con i candidati e far conoscere da vicino chi ogni giorno garantisce la mobilità di Milano.

Due weekend di incontri nelle piazze di Milano: oggi e domani in piazza XXV Aprile e sabato 7 e domenica 8 giugno in piazza XXIV Maggio. I candidati potranno provare l’esperienza di guida di un bus elettrico grazie alla presenza di un simulatore e indossare virtualmente la divisa Atm scattandosi una foto, oltre a sostenere un primo colloquio con personale specializzato in selezione.

Il Job Tour ha dato notevole contributo nella ricerca di nuovi autisti. Grazie alle attività di recruiting e ai contributi economici messi in campo da Atm, nei primi 4 mesi di quest’anno sono entrati in Azienda 200 nuovi conducenti o già in servizio.