"L’indifferenza offende la nostra Costituzione"

"Una delle peggiori offese alla nostra costituzione è l’indifferenza". Lo ha sottolineato Marta Cartabia, presidente emerita della Corte Costituzionale ed ex ministra della Giustizia, durante la giornata di celebrazione dei cinquant’anni del Fai alla Scala.

"L’articolo 9 della Costituzione - ha detto Cartabia - dice che è compito della Repubblica, della res pubblica, e non solo dello stato, promuovere lo sviluppo della cultura, del paesaggio e dell’ambiente. Questa parola non è stata messa a caso nella costituzione, si parla di repubblica perché è una parola densissima nella tradizione del pensiero politico, è un’idea di comunità di cittadini liberi, uguali e responsabili del proprio destino collettivo. Una comunità che vive delle virtù civiche, parola ormai scomparsa dal discorso pubblico. Quando la Costituzione parla di Repubblica - ha concluso Cartabia - lo fa intenzionalmente per parlare delle formazioni sociali con cui i cittadini partecipano alla vita pubblica. Ma senza impegno attivo e responsabilità questi valori sono solo pezzi di carta".