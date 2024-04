Liceo Leonardo Da Vinci occupato a Milano, gli studenti denunciano: “Situazione indecorosa e intollerabile”

Non si ferma la staffetta di occupazioni nelle scuole superiori milanesi. L'ultimo blitz – l'undicesimo dal 30 gennaio – è in corso in queste ore al liceo scientifico Leonardo da Vinci. Sotto la lente, questa volta, c'è soprattutto l'edilizia scolastica.

Bagni guasti e allagamenti al liceo Leonardo da Vinci

"L’edificio nel quale è il liceo Leonardo ha da troppo tempo problemi che ci rendono la vita all’interno della scuola indecorosa ed intollerabile", scrivono gli studenti nel loro comunicato, citando "allagamenti diffusi tra corridoi e classi, controsoffitti crollati, interi bagni o chiusi per mancanza di manutenzione delle tubature o in uno stato al limite del sopportabile e comunque indecoroso ed infine infiltrazioni d'acqua".

"La manutenzione, come ci è stato ribadito dalla dirigente scolastica, sempre aperta al dialogo anche su questi temi, non è di competenza della scuola", di qui l’appello a Città Metropolitana, proprietaria dell’immobile. "Non possiamo e non possono più ignorare quelle che sono situazioni di criticità che portano non solo ad un’impossibilità all'apprendimento, ma che mettono anche in pericolo gli studenti e le studentesse", scrivono ancora, allargando poi lo sguardo: "La nostra azione non si limita a denunciare una condizione interna alla scuola, ma vuole anche denunciare le ingiustizie che tutt'ora accadono al di fuori di essa. Noi ci opponiamo ad ogni tipo di guerra, e per questo chiediamo la fine di ogni conflitto, come quello in Medio Oriente, e il cessare di aiuti a qualsiasi paese che voglia utilizzare la guerra come mezzo per fini che appaiono solo come propri".

E, ancora, "ci opponiamo ad un governo che cerca di sfruttare le reti di comunicazione come un proprio mezzo di propaganda, affogando il dissenso tramite la parziale e minore divulgazione del pensiero di fazioni politiche non della maggioranza, determinando così un discorso unico e non pluralistico".