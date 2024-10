Leonardo Del Vecchio e la presunta estorsione a Montecarlo. L’hacker: “È vittima di un ricatto milionario, l’affare della vita”

Milano, 29 ottobre 2024 – Le vicissitudini legate a colossi come Luxottica e BBurago, i dossier su membri delle famiglie Agnelli e Caprotti, archivi pieni di materiale compromettente in un intrico di “vicende sentimentali ed ereditarie”, committenti che contano e vittime di dossieraggio.

Lavorare per Leonardo Maria Del Vecchio era, per l’hacker Nunzio Calamucci, “l’affare della vita” perché, spiegava, “questo mi ha detto non ho limiti di budget: pago, faccio, disfo (...) Questo c’ha un patrimonio da tre miliardi, spenderà anche 2 o 300mila euro con noi”.

E dalle conversazioni intercettate nell’ambito delle indagini che hanno smantellato il gruppo di cyber-spioni emerge anche una presunta estorsione che il quartogenito del fondatore di Luxottica avrebbe subito da parte di una persona indicata come “Farid” mentre, annotano i carabinieri di Varese, “l’entourage” stava “gestendo la cosa senza interessare le autorità”.

Enrico Pazzali, indagato, si è autosospeso dalla presidenza di Fiera Milano

“Quando arriva Leonardo non è come quando arrivo io che non sono nessuno (...) a Montecarlo lo conoscono tutti”, spiega il 24 maggio 2023 l’ex carabiniere del Ros Vincenzo Giuseppe De Marzio (indagato) a un uomo non identificato. “Questo qui sta facendo un’estorsione, voleva un milione”, replica l’interlocutore riferendosi a “Farid”. Poi De Marzio si offre di intervenire, per convincere l’uomo a desistere: “Se a Montecarlo voi avete bisogno, abbiamo la possibilità di...”.

Episodi che emergono dalle intercettazioni che hanno documentato i rapporti del “gruppo di via Pattari 6” con il jet set. Per Leonardo Maria Del Vecchio (ora indagato), spiega una persona del suo entourage, “le donne sono sempre state un problema”.

E lui si rivolge agli hacker per far spiare la modella Jessica Serfaty e l’illusionista statunitense David Blaine, e per confezionare un finto dossier hot sul fratello. Una questione che gli “uomini di Del Vecchio” definiscono “delicata”, quella dell’eredità del padre.

“Leonardo è già la seconda assemblea che si trova praticamente ricattato ai fini di governance dell’azienda – spiegano i collaboratori di Del Vecchio a Calamucci – ogni membro della famiglia vuole una cosa diversa, ognuno per ottenerla sta tra virgolette ricattando qualcun altro. Leonardo ci sono due persone che vorrebbe monitorare, la prima è suo fratello maggiore che è Claudio Del Vecchio e la seconda è un consulente che sta vicino a una delle sue sorelle che si chiama Paola Del Vecchio”.

Ma ci sono anche questioni di eredità che riguardano un’altra storica azienda, la brianzola BBurago, simbolo del modellismo made in Italy: sono indagati per concorso in accesso abusivo a sistema informatico i fratelli Marco e Paolo Besana, figli di Mario, il fondatore.

Non è l’unica dinastia “dossierata“, perché dall’inchiesta emerge anche un incarico affidato a Calamucci da Paco Polenghi, secondo marito di Virginia Von Furstenberg, nipote di Gianni Agnelli che si è tolta la vita a Merano il 10 maggio 2023. Furstenberg, annotano i carabinieri, “è stata oggetto dell’esfiltrazione da parte del gruppo dei propri dati fiscali” il 17 febbraio 2023.

Gli hacker hanno recuperato dati dell’Agenzia delle Entrate dal 1996 al 2022, oltre a due accessi al sistema informativo delle forze dell’ordine Sdi. E la nobildonna “è da tempo al centro degli accessi informativi del gruppo che a più riprese controlla lei e i familiari”.

Dinastie ai raggi X

Anche Ginevra Caprotti, della dinastia di Esselunga, compare tra gli spiati. Spuntano dossier e intercettazioni illecite a carico dell’atleta Marcell Jacobs e del suo staff, commissionato “da un avvocato padovano”. Poi c’è il materiale che l’ex super poliziotto Carmine Gallo aveva raccolto su Silvio Berlusconi.

Il “video di Ruby” di cui si parla nelle intercettazioni, definito dagli investigatori uno “strumento di ricatto di elevatissimo valore”. Calamucci parla anche di altri documenti compromettenti sull’ex premier, morto il 12 giugno 2023, che a suo dire avrebbe ricevuto da “un carabiniere che ha fatto questa intercettazione in carcere”. Massimiliano Camponovo, il suo interlocutore, resta stupito: “Porca miseria, roba pesante insomma”.