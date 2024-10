Inchiesta hacker, cosa succede ora: richiesto il carcere per gli arrestati, si attende il Riesame

Milano – L’inchiesta sulle banche date rubati dagli hacker di Equalize continua a fare rumore tra nuovi dettagli che escono dalle oltre mille pagine dell’ordinanza della Dda di Milano, le reazioni politiche e gli sviluppi a breve dell’indagine. Se ieri è stata la giornata dei passi indietro di Enrico Pazzali e Pierfrancesco Barletta che si sono autosospesi, in quanto indagati, rispettivamente dal ruolo di presidente Fiera Milano e di vicepresidente Sea – il primo è il proprietario della società di investigazione Equalize ritenuta al centrale dello spionaggio – nelle prossime ore potrebbero arrivare novità sulle posizioni dei quattro arrestati finiti ai domiciliari: l’ex superpoliziotto Carmine Gallo in qualità di ad di Equalize e i tecnici della sua squadra, Nunzio Calamucci, Massimiliano Camponovo e Giulio Cornelli. In attesa degli interrogatori di garanzia che dovrebbero essere giovedì, la Dda ha fatto ricorso al Riesame per chiedere la loro carcerazione e i domiciliari per Pazzali. Il gip Fabrizio Filice, infatti, su 16 posizioni aveva disposto solo quattro misure di domiciliari e due interdittive, non applicando alcuna custodia cautelare per l’ex presidente della Fondazione Fiera.

Enrico Pazzali ha deciso di autosospendersi a tempo indeterminato dal proprio ruolo di presidente di Fondazione Fiera (soggetto del tutto estraneo alla vicenda processuale che lo vede attualmente coinvolto) in modo da poter più efficacemente e rapidamente chiarire la propria estraneità ai fatti contestatigli". Lo affermano in una nota i suoi avvocati Federico Cecconi e Fabio Giarda in merito al coinvolgimento del manager nell'inchiesta della Dda e della zona sul gruppo milanese capace di esfiltrare illegalmente decine di migliaia di informazioni sensibili e segrete dalle banche dati strategiche in uso alle forze dell'ordine. Pazzali, inoltre, fa sapere di nutrire "fiducia nell'operato della magistratura".

Intanto, a Roma, il togato indipendente del Consiglio superiore della magistratura Andrea Mirenda ha chiesto al Comitato di presidenza di Palazzo dei marescialli l'apertura di una pratica sul magistrato Carla Raineri, attualmente presidente della prima sezione civile della Corte d'appello di Milano, il cui nome è citato nell'inchiesta. Secondo gli atti, nel 2002 Raineri avrebbe chiesto agli attuali indagati "accertamenti bancari-finanziari" sui conti del marito. Per Mirenda le notizie di stampa sulla vicenda sono "tali da sollevare legittimi interrogativi in ordine alla compatibilità ambientale-funzionale". In sostanza il consigliere chiede di verificare se ci siano gli estremi per un eventuale trasferimento d'ufficio.

Reazioni forti proseguno nel mondo della politica attorno ai nomi eccellenti spiati. Se La Russa chiede contro a Pazzali del dossieraggio sul suo conto e quello dei suoi figli, la ministra Daniela Santanché fa lo stesso: “Oggi leggo sui giornali che c'erano anche inchieste sul mio compagno, sulla sua attività, e vorrei capire chi era interessato a sapere - spiega – mi piacerebbe sapere chi è il mandante”. "Io conoscevo" le persone coinvolte "ma in tutt'altra veste - aggiunge la ministra -, conoscevo Pazzali come presidente della Fondazione Fiera, per gli incarichi che aveva prima ma ero assolutamente all'oscuro che ci fosse un'attività di questo tipo, dove lui era partecipe".