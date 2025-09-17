L’ennesima tragedia. Cade dal tetto e muore: "L’ho visto a terra: siamo tutti sotto choc"

di Massimiliano Saggese

Allo stabilimento della Fer.Ol.Met Spa di via della Pace, ieri, il via vai di lavoratori è proseguito come in ogni altra giornata. Eppure, negli occhi e nei gesti di chi entrava e usciva dai cancelli si leggeva chiaramente lo smarrimento e il dolore per la tragedia che ha colpito Jihed Selmi, operaio tunisino di 36 anni, dipendente della ditta Elettrozeta di Asola, in provincia di Mantova. L’uomo, che aveva moglie e figli in Tunisia e alcuni parenti a Bologna che sono stati contattati e oggi arriveranno in Lombardia, ha perso la vita precipitando dal tetto di un capannone mentre stava effettuando lavori di manutenzione, lasciando attoniti i colleghi e l’intera comunità. L’incidente si è verificato poco prima della pausa pranzo, in un momento in cui lo stabilimento era in piena attività. Alcuni operai stavano già lasciando la fabbrica dopo il turno mattutino, altri si apprestavano a entrare per la fascia successiva.

"Non riesco a pensare ad altro – racconta un dipendente della Fer.Ol.Met – ho visto quel lavoratore a terra, con un rivolo di sangue che gli usciva dalla bocca, e ho capito che purtroppo non c’era più nulla da fare. Ogni giorno sentiamo di infortuni mortali, ma quando la tragedia avviene accanto a te ti rendi conto di quanto sia terribile: uscire di casa per andare a lavorare e non farvi ritorno". Parole che restituiscono tutta la drammaticità di quanto accaduto e che testimoniano la paura e l’angoscia che attraversano chi quotidianamente vive il rischio legato al lavoro manuale. Un altro collega ha ricordato come l’operaio fosse attrezzato: "Credo che indossasse le cinture di protezione. Certamente rispettare le regole è fondamentale, ma a volte basta un momento di distrazione o una fatalità ed è la fine". Una riflessione che mette in luce, ancora una volta, quanto fragile possa essere il confine tra sicurezza e tragedia. Anche l’amministrazione comunale ha espresso cordoglio.

"Apprendiamo con profondo dolore della morte sul lavoro del giovane operaio di un’azienda mantovana, avvenuta durante alcuni interventi di manutenzione alla Fer.Ol.Met di San Giuliano – spiega il sindaco Marco Segala –. Si tratta purtroppo di una tragedia che si è consumata in ambito lavorativo, un problema con cui il nostro Paese sta facendo i conti da tempo. Perdere la vita a 36 anni mentre si lavora è qualcosa che accresce il dolore. Alla famiglia del ragazzo vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la comunità di San Giuliano".

L’area del capannone in cui si è verificato il drammatico incidente è rimasta interdetta fino alla rimozione della salma, con la sospensione delle lavorazioni sul tetto. Le attività ordinarie della Fer.Ol.Met, invece, non sono state interrotte, poiché la struttura non è stata posta sotto sequestro. Un dramma che si aggiunge alla lunga lista di infortuni mortali che continuano a segnare il mondo del lavoro, riportando al centro del dibattito il tema della sicurezza e delle misure necessarie per evitare che simili tragedie si ripetano. "Purtroppo si aggiunge un’altra vittima", è l’amara osservazione del magistrato Bruno Giordano, ex direttore dell’Ispettorato del lavoro.