Le nuove sfide degli psicologi lombardi

Razzante

L'importanza della psicologia è cresciuta fortemente a seguito della pandemia, che ha evidenziato la necessità di mettere al centro delle politiche sanitarie anche la cura della salute mentale. Iniziative come il bonus psicologico o lo psicologo scolastico stanno contribuendo al processo di democratizzazione del benessere psicologico, indispensabile per la tenuta degli equilibri sociali. L’Ordine degli psicologi della Lombardia è il più importante d’Italia come numero di iscritti e nei giorni scorsi ha dato prova di grande maturità attraverso una massiccia partecipazione alle elezioni per il rinnovo dei suoi organi rappresentativi.

È stato infatti raggiunto un esito sorprendente dovuto al considerevole numero dei votanti, risultato essere più che raddoppiato. Su quasi 25mila iscritti hanno votato oltre 10mila per un totale di n.10236 elettori. Tale traguardo è stato possibile soprattutto grazie alla modalità di voto per via telematica. Infatti, sono stati 10208 i voti telematici a fronte di solo 28 voti elettronici presso il seggio. Una conferma di quanto sia importante valorizzare la Rete come strumento per incentivare la partecipazione alla vita delle categorie professionali.

Nuova presidente per il quadriennio 2025-2028 è stata eletta Valentina Di Mattei, che succede a Laura Parolin. Professore associato presso Università Vita-Salute San Raffaele e specialista in Psicologia Clinica, Valentina Di Mattei è Responsabile del Servizio di Psicologia Clinica della Salute dell’IRCCS Ospedale San Raffaele. Nel 2013 ha fondato Salute allo Specchio ETS, un’organizzazione no profit dedicata allo sviluppo di programmi di umanizzazione delle cure in medicina, di cui è presidente. Davide Baventore è stato riconfermato vicepresidente. Il nuovo segretario è Simona Silvestro e il nuovo tesoriere Marzia Targhettini.

