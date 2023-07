Latin Kings, chiesto il processo per 10 giovani: “Hanno ricostruito la gang a Milano”

Milano, 30 luglio 2023 – La Procura di Milano ha chiesto il processo per 10 persone accusate di aver ricostruito una costola dei Latin Kings, fazione Chicago, una delle pandillas latino americane note per la violenza delle sue azioni e rappresaglie contro le bande rivali.

Il materiale sequestrato dalla polizia durante la prima operazione Latin King nel 2006

La richiesta di rinvio a giudizio è stata firmata dal pm Francesca Crupi, titolare dell'inchiesta che lo scorso aprile aveva portato la Squadra Mobile ad arrestare 9 giovani, tra i 36 e i 20 anni, tre dei quali ancora in cella mentre gli altri con l'obbligo di firma. Il decimo per cui è stato proposto il rinvio a giudizio è un personaggio di secondo piano. Le accuse sono associazione per delinquere, lesioni aggravate, rissa aggravata e porto illegale di armi improprie.

Tra le persone finite in carcere circa tre mesi fa ci sono ‘Inca supremo’, il leader della fazione che è per altro rivale degli Ms13, e il ‘Don’ capo del 'capitolo’ di Cologno Monzese. Ed è proprio ‘l'Inca supremo della tribù’ che in una intercettazione agli atti dell'inchiesta aveva intavolato un duro confronto con un esponente di spicco della banda 'nemica’: “Ascolta... se devi attaccare attacca, però parla chiaro, perché questa cosa finisce male e - lo aveva minacciato - faremo una marea di funerali”. "Io ho notato che vi sta piacendo passare per zone che non sono vostre”, aggiungeva il capo del Latin King Chicago che con un suo affiliato, in un'altra telefonata, esprimeva la necessità di “fare pulizia”. “Dobbiamo fare una pulizia di zona perché stanno passeggiando nelle nostre zone”, diceva.

E in questo contesto gli inquirenti e gli investigatori hanno collocato le feroci risse nel 2022 in un parco giochi a Milano, un'altra a un festival di musica latino americana ad Assago ( Milano) e un agguato in discoteca: volarono pugni, calci e bottigliate. Le sfere d'influenza, infatti, sono ritenute ‘invalicabili’ dai rivali, così come tra i componenti della gang vigono regole ferree raccolte nel 'Manifestò o 'Letteratura’ che, se violate, comportano punizioni cruente. Ora la parola passa al gup.