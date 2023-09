La Russa jr, attesa per i risultati delle analisi sui cellulari e sul dna. La difesa: “Procede bene”

Ci vorranno ancora alcune settimane, probabilmente un paio, per completare le analisi di chat, messaggi, video, foto e audio, attraverso parole chiave, sui due telefoni di Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato, nell'inchiesta per violenza sessuale, anche a carico del suo amico dj Tommaso Gilardoni, scattata in seguito alla denuncia di un'ex compagna di liceo di La Russa jr, incontrata nella notte tra il 18 e il 19 maggio in un locale milanese esclusivo.

Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare anche gli esiti relativi ai reperti biologici raccolti, con analisi iniziate a metà settembre, e nel caso emergessero profili di dna maschile, gli inquirenti potrebbero chiedere a La Russa jr di mettersi a

disposizione per il prelievo del suo Dna. Stessa procedura potrebbe toccare anche a Gilardoni, che pare sia ancora all'estero, e nel caso arrivasse una risposta negativa si potrebbe richiedere anche un prelievo coatto.

Secondo la difesa di Apache, gli accertamenti "stanno andando bene". Il 21enne ha sempre respinto le accuse e il suo legale, Adriano Bazzoni, oggi ha avuto un breve incontro col pm Rosaria Stagnaro, titolare dell'inchiesta con l'aggiunto Letizia Mannella.

Dalle analisi sui telefoni gli inquirenti attendono spunti utili anche per raccogliere nuove testimonianze, mentre altre consulenze, oltre a quelle informatiche e genetiche, potrebbero essere disposte dalla Procura. Come degli accertamenti tossicologici, anche perché le analisi della clinica Mangiagalli avevano rilevato l'assunzione da parte della ragazza di cocaina, cannabis e soprattutto di benzodiazepine (lei ha riferito che assumeva

tranquillanti).

La 22enne ha messo a verbale di aver avuto un black out dopo un drink offertole dal figlio del presidente del Senato. I ricordi riaffiorano dalla mattina seguente, quando la ragazza ha dichiarato di essersi risvegliata nuda nel letto di Leonardo Apache. Lui le avrebbe detto, stando alla versione della giovane, che aveva avuto rapporti anche con l'amico.