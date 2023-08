L’allarme “droga degli zombie“ Meno eroina dall’Afghanistan Arriveranno sostanze sintetiche ancor più devastanti e pericolose

di Marianna Vazzana

Si parte dai numeri: nel 2022 sono stati segnalati per la prima volta 41 nuovi stupefacenti in Europa; significa che sale a 930 il numero di sostanze psicoattive monitorate dall‘Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. A innescare la riflessione è il fatto che siano stati trovati nuovi oppiacei sintetici in miscele contenenti una nuova benzodiazepina e la xilazina. "Combinazioni note come benzo-dope e tranq-dope", che fanno subito correre la mente all’emergenza “Tranq“ che sta facendo tremare l’America per il fatale mix dell’oppiaceo sintetico fentanil con la xilazina che dà vita alla “droga zombie“ o Tranq. Oltreoceano, i decessi associati a questo mix sono quadruplicati dal 2019. Scioccanti le immagini dei tossici che ne fanno uso, che nei casi peggiori camminano come “zombie“, consumati dalla sostanza che nel tempo distrugge tessuti e vene facendo comparire macchie e causando cancrena.

E nel nostro continente? "Nuovi oppiacei sintetici sono segnalati in Europa e potrebbero diventare più comuni in alcune aree", si legge nella Relazione europea sulla droga 2023. E anche se la situazione "non è comparabile alle molte migliaia di decessi correlati al fentanil segnalati nello stesso periodo in America settentrionale", non si può non considerare che "tra il 2009 e il 2022 sono stati identificati 74 nuovi oppiacei sul mercato europeo della droga, mentre il sistema di allerta rapido dell’UE ha ricevuto notifiche formali di un altro nuovo oppiaceo sintetico nel 2022 e di altri tre nei primi quattro mesi del 2023. La maggior parte dei nuovi oppiacei non appartiene al gruppo del fentanil, ma piuttosto a quello dei benzimidazoli (nitazeni) altamente potenti. Le informazioni disponibili ottenute dai sequestri, dall’analisi del contenuto residuo di siringhe usate e dai risultati tossicologici riportati dai paesi baltici suggeriscono un aumento della disponibilità e dei danni (compresi i decessi) nel corso del 2022 in questi paesi, in particolare per quanto riguarda i benzimidazoli e il derivato del fentanil, il carfentanil". Non solo: "Recenti sequestri hanno anche permesso di trovare nuovi oppiacei sintetici in miscele contenenti una nuova benzodiazepina e la xilazina, un sedativo a uso veterinario. Combinazioni, note rispettivamente come benzo-dope e tranq-dope, segnalate anche nell’America settentrionale". I nuovi oppiacei sintetici sono "altamente potenti" e bastano pochi grammi per causare danni gravi. Insomma, "una minaccia che potrebbe avere in futuro un impatto più significativo sulla salute e sulla sicurezza in Europa".

Soprattutto considerando che l’Europa deve essere preparata alle possibili implicazioni del divieto di coltivazione del papavero da oppio in Afghanistan, annunciato dai talebani ad aprile 2022. Ripercussioni ci saranno senz’altro, perché la maggior parte dell’eroina consumata in Europa proviene dai papaveri da oppio coltivati in quel Paese. "Uno scenario – riflette Riccardo Gatti, direttore del Dipartimento interaziendale delle dipendenze Asst Santi Paolo e Carlo – che potrebbe significare sempre più oppiacei sintetici sul nostro mercato. Sia in quello “Hi-end“ con droga di ottima qualità fornita con servizio personalizzato e ad alto costo e sia in quello low cost delle droghe da strada, dalla qualità incerta. La novità potrebbe essere l’inserimento sistematico, anche in entrambi i mercati, di prodotti costituiti da mix di principi attivi, quello che sta succedendo in Usa con la vendita di fentanil, e suoi derivati, unito a xilazina". La “carenza di eroina“ "potrebbe essere una occasione per una maggiore diffusione di oppiacei sintetici o di mix anche con xilazina nel nostro Paese. In questo momento, da noi, l’eroina non è una sostanza di punta (la cocaina è più appetibile) ma rappresenta comunque una interessante fetta di mercato per una clientela fedele".

Altro aspetto da considerare: "Restringiamo il cerchio a Milano: che sostanze circolano? Io stesso non lo so, perché i laboratori clinici sono in grado di rilevare solo le “sostanze tradizionali“ in persone che stanno male o che sono in cura. Andrebbero svolti ulteriori approfondimenti sulle sostanze, da mettere poi a disposizione. E cosa succederà, in caso di emergenza? Serve una strategia, un piano da poter mettere in atto in caso di necessità. La Regione ha approvato un “Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche“ (legge regionale 14 dicembre 2020, numero 23, ndr) e stiamo lavorando intensamente sull’applicazione della legge ma non basta da sola: ci vuole un coordinamento a livello nazionale".