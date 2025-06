Lainate, scuola e azienda. La nuova sede Its Academy: "Un modello che funziona"

Una percentuale di occupati a un anno dal diploma che supera il 95%. Tre corsi: chimica industriale, chimica e sostenibilità 4.0, biogreen e innovazione. Ben 183 diplomati dal 2019 ad oggi, ai quali si aggiungeranno altri 70 studenti che terminato lo stage si diplomeranno il prossimo luglio. Da ieri anche una nuova sede con aule, laboratori e uffici in via Lepetit 40. È l’Its Academy per le Nuove Tecnologie della Vita di Lainate. Un’opportunità per i diplomati che vogliono avvicinarsi al mondo del lavoro senza dimenticare la formazione, un’eccellenza del territorio che ha saputo creare una rete virtuosa con le aziende e che continua a crescere, "il primo anno avevamo solo un corso con 23 studenti e sette aziende nostre partner, oggi le aziende sono 42 che mettono a disposizione dei nostri studenti 500 ore di formazione e 800 di tirocinio formativo. I nostri corsi rispondono al fabbisogno di tecnici specializzati che poi vengono assunti dalle aziende", ha dichiarato il direttore Salvatore Luca. La sede di via Lepetit dispone di laboratori di chimica, informatica, impianti e automazione industriale, aule e uffici e si va ad aggiungere alle aule che ci sono in Villa Litta, concesse in uso gratuito dal Comune. "Il taglio del nastro di questa nuova sede è la tappa di un percorso che Its ha iniziato qualche anno fa nel nostro Comune. Noi crediamo molto nella formazione e auspichiamo che altre aziende del nostro territorio possano avvicinarsi all’Its - ha affermato il sindaco Alberto Landonio -. I numeri di questi primi anni di attività dimostrano che la collaborazione tra amministrazione pubblica, privato e aziende è un connubio vincente". Primo Its nel settore della chimica in Italia, capace di rispondere ai bisogni delle aziende del settore chimico, "abbiamo trasformato un sogno in una realtà, abbiamo costruito un sistema di formazione tecnica superiore che è connesso alle esigenze del mondo produttivo, capace di generare lavoro qualificato per i giovani, siamo presenti in molte province lombarde - commenta il presidente Giuseppe Nardiello - e abbiamo costruito un ponte con l’Africa avviando tre hub di formazione". Ogni indirizzo di studi Its prevede un tirocinio in azienda. "È per questo che al termine del tirocinio la stragrande maggioranza delle aziende assume i nostri diplomati", conclude il presidente Nardiello.