Lainate, rivoluzione centro storico: "Vogliamo migliorare la vivibilità"

Cambia volto l’ingresso della città di Lainate: presentato il Masterplan per la riqualificazione urbana di viale delle Rimembranze e dell’ex Podere Toselli, le due aree strategiche del centro storico. Il progetto "Lainate 2030" è un ambizioso piano di riqualificazione urbana che mira a rendere la città più vivibile, sostenibile e attrattiva, a misura d’uomo, facilmente accessibile a piedi o in bicicletta, riducendo il traffico automobilistico. "Migliorare la vivibilità del nostro territorio è il punto di partenza - ha dichiarato il sindaco Alberto Landonio -. Il progetto nasce da una visione di città più sostenibile, policentrica e facilmente accessibile a piedi o in bicicletta, con l’obiettivo di mettere i cittadini al centro e di costruire un percorso partecipativo che coinvolga tutta la comunità. Questo Masterplan è il primo passo verso un cambiamento culturale del nostro modo di vivere Lainate. Si sviluppa su due assi principali, la riqualificazione di viale delle Rimembranze, considerata la nuova “porta verde” d’ingresso alla città, e la valorizzazione dell’ex Podere Toselli, situato in una delle aree a più alta densità abitativa". Per quanto riguarda viale delle Rimembranze, il progetto prevede la trasformazione del primo tratto del viale in un boulevard ciclopedonale, conservando e valorizzando il doppio filare alberato esistente. Sono previste nuove aree verdi, il collegamento tra gli spazi urbani esistenti e una graduale riduzione dei parcheggi per favorire forme di mobilità dolce. Anche piazza Matteotti cambierà volto, verrà ripensata come uno spazio più vivibile e attrattivo, anche per le attività commerciali e qui verrà ricollocato il mercato cittadino. L’intervento nell’ex Podere Toselli ha come obiettivo di migliorare l’accessibilità all’interno dell’area, creando spazi per feste all’aperto e nuove aree di socialità. È stata ipotizzata la demolizione del muro di recinzione per aprire l’area alla città, la realizzazione di nuove connessioni ciclabili e pedonali con il centro storico, con il canale Villoresi e con l’adiacente Villa Litta. Inoltre, il progetto prevede nuovi polmoni verdi e una piccola darsena con gradinate.