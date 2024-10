Ladro ucciso, cosa è successo nel bar di viale Da Mecenate? Oggi l’interrogatorio dei due cinesi

Milano, 18 ottobre 2024 – Cosa è successo esattamente ieri all’alba, in via Giovanni Da Mecenate, potrebbe essere chiarito nel pomeriggio. La Procura, guidata da Marcello Viola, ha chiesto la convalida degli arresti e la custodia cautelare in carcere per i due cinesi, accusati di omicidio volontario per aver ucciso Eros Di Ronza. Shou Zhou, 30anni, e lo zio Liu Chongbin, 49 anni, saranno infatti ascoltati oggi, venerdì 18 ottobre: la coppia dovrà chiarire cosa è accaduto ieri e la dinamica che ha portato alla morte di Di Ronza, il 37enne che si era introdotto nel bar Ji Sufen per tentare di rubare un blocchetto di “gratta e vinci”. Ieri, interrogati dal pm Maura Ripamonti nelle indagini della polizia, i due cinesi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Dopo gli interrogatori di oggi, la giudice dovrebbe depositare domani, sabato 19 ottobre, la decisione sulla convalida e sulla misura cautelare da disporre.

Il luogo dell'omicidio e nel riquadro Eros Di Ronza, il rapinatore ucciso (ANSA/Andrea Fasani)

La dinamica da chiarire

Shou Zhou e Liu Chongbin saranno nuovamente ascoltati nel pomeriggio nel carcere milanese di San Vittore, davanti alla gip di Milano Tiziana Gueli. Bisogna ricostruire con esattezza la scena, per capire se anche il rapinatore fosse armato e se tutto sia avvenuto all'interno del bar o se l’assalto sia proseguito anche all'esterno, dove è stato trovato il corpo di Di Ronza. Se sia nata una colluttazione tra la vittima e il commerciante o se si sia trattato, invece, di una inattesa e violenta reazione all’effrazione e al furto nel locale, che aveva già subìto tre rapine.

La scena ripresa da un video

Una parte di quello che è accaduto ieri all’alba è stata immortalata da un video di cinque minuti, ripreso dalla telecamera che era stata installata proprio a presidio della tavola calda, di cui è titolare una donna, moglie e zia dei due arrestati. I due parenti sarebbero scesi per strada dopo aver sentito alcuni rumori, provenire dal locale. Nelle immagini si vede l'arrivo del motorino rubato la sera prima in via Brioschi e poi abbandonato lungo via Da Mecenate: dal mezzo scendono Di Ronza e il complice 48enne, che ieri sera è stato rintracciato dalla polizia nel suo appartamento di viale Tibaldi. Il trentasettenne, già noto per precedenti di rapine e droga, tira fuori un cric e inizia a sollevare la saracinesca del bar, mentre l'altro fa il “palo”. Di Ronza riesce a entrare e in quel momento, nel video, appare anche uno dei due accusati di omicidio con qualcosa in mano.

La prima ipotesi delle indagini

Secondo gli investigatori si tratta di Shou Zhou, armato di forbici: il negoziante prima si sarebbe avvicinato al complice della vittima e poi si sarebbe scagliato su Di Ronza appena lo ha visto uscire dal “buco” creato sulla saracinesca. Lo avrebbe colpito più volte alle gambe. A quel punto, sarebbe arrivato anche lo zio Liu Chongbin che si sarebbe unito al nipote nell’aggressione al 37enne. Da qui in avanti ci sono solo le ipotesi della prima ricostruzione degli inquirenti, perché le immagini si fermano. Si pensa che i due cinesi lo abbiano raggiunto, fermandone la fuga durata pochi metri e, sempre secondo le prime indagini, lo avrebbero finito sul marciapiede, a una ventina di metri di distanza dal bar, in una scena non ripresa dalla telecamera. È lì che il corpo del 37enne verrà ritrovato, ormai dissanguato, dopo aver ricevuto almeno 20 fendenti.

L’avvocato dei commercianti

Questa mattina i due cinesi hanno incontrato l’avvocato Simone Ciro Giordano che, insieme al legale Eugenio Rogliani, li difende. “Sono persone che non hanno nessuna attitudine alla violenza. Deve essere successo qualcosa. Sono grandissimi lavoratori, stimatissimi all’interno della comunità cinese”.