L’addio a Francesco. Il cordoglio da parte dei musulmani

In occasione della morte e dei funerali di papa Francesco, il cordoglio arriva anche dal mondo musulmano. "Un’eminente figura religiosa che ha consacrato la sua vita al servizio degli ideali supremi di tutta l’umanità": così definiscono il Santo Padre, del quale ieri a Roma sono state celebrate le esequie, gli esponenti dello Spazio marocchino-italiano per la solidarietà, associazione attiva nel Sud Milano. Il sodalizio ricorda il viaggio apostolico che papa Bergoglio compì in Marocco nel 2019 e la condivisione, da parte del Pontefice e del re del Marocco Mohammed VI, dell’appello di Al-Quds, che sancisce l’importanza di Gerusalemme, Città Santa, per le tre le religioni monoteiste (ebraismo, cristianesimo e Islam). Intanto, nel Sud Milano, durante le celebrazioni del 25 aprile a cura dell’Anpi e delle amministrazioni locali, papa Francesco è stato ricordato a più riprese per il suo impegno a favore della pace e contro ogni guerra.