"La Zibido che vorrei". I cittadini votano il verde

A Zibido i cittadini partecipano realmente alla realizzazione di progetti per la città. Ben 434 residenti hanno votato sulla piattaforma comunale per scegliere tre progetti, per ogni sezione, individuati da un’apposita commissione tra quelli presentati da cittadini e associazioni per l’edizione 2025 del Bilancio partecipativo.

Un progetto avviato per la prima volta nel 2021 che si propone di favorire il dialogo, ma soprattutto le politiche di cittadinanza attiva. Anche per quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di destinare 30 mila euro.

"Crediamo sia uno strumento per fare comunità - ha dichiarato la sindaca Sonia Belloli (nella foto) - per coinvolgere direttamente la cittadinanza nelle decisioni, chiedendo un’assunzione di responsabilità, sia nella fase di proposta sia in quella di scelta. Le idee per Zibido San Giacomo sono molto belle e utilizzeremo i fondi che abbiamo deciso di mettere a disposizione per realizzarle".

Ecco nel dettaglio i progetti per area e quelli più votati. Per quanto riguarda spazi e aree verdi ha ottenuto 177 voti quello relativo a "Arredo urbano e manutenzione straordinaria" presentato dal centro sociale ricreativo e Anziani di Zibido San Giacomo. Il progetto "Social Garden-Giardino sociale" presentato da Alessandro Simeone ha ottenuto 110 voti mentre quello su "Posa di attrezzature da gioco in termoplastico" presentato da Cristina Polli e Federica Riboni ha ottenuto 75 voti.

Per quanto riguarda le Attività Culturali il progetto più votato con 164 preferenze è stato "Zibido Jazz Fest" presentato da Massimiliano Ferri seguito da "Cineforum e non solo tra corti e campanili" presentato dall’associazione Zibigas che ha ottenuto 149 voti. Il progetto “Agri Jazz Concert(s)“ presentato da Giovanni Merlo si è fermato a 27 voti.

Infine per quanto riguarda le Politiche Educative ha vinto il progetto "Viaggio tra natura e cultura" presentato dal Comitato Genitori Zibido con 159 voti. "Orientalmente" presentato da Alice Romano ha ottenuto 90 voti e "Arte Condivisa laboratorio di street art rivolto alla cittadinanza" presentato dal Consiglio comunale dei Ragazzi 76. Una massiccia partecipazione che vedrà la realizzazione dei tre progetti vincitori.