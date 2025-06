Radaelli e l’ipotesi di un accordo: "Trionfo anche grazie ai nostri voti"

"Un rigore a porta vuota". Così Danilo Radaelli, ex candidato sindaco di Vivere Cernusco e Adesso (22,3% al primo turno) commenta la vittoria di Paola Colombo. "La città ha una lunga tradizione di centrosinistra, è andata a votare in massa, abbiamo raggiunto anche il quorum dei referendum, questa partecipazione racconta un’essenza frutto del lavoro di tanti gruppi nel tempo. Un impegno che va oltre la politica. C’è uno zoccolo duro progressista". Lui, indicato dal centrodestra, almeno fino a ieri, come il vero vincitore delle amministrative, è pronto a sedersi in Consiglio. "Saremo ancora in 3, porteremo avanti le nostre battaglie e vedremo se qualcosa cambierà".

Possibile rientro nella maggioranza dopo il mancato apparentamento? "La sindaca ha detto che serviva tempo per un accordo, adesso ne abbiamo quanto vogliamo. Dobbiamo rappresentare chi ci ha votato e che al secondo turno, com’era prevedibile, si è concentrato su Colombo". Le sue liste hanno avvicinato alla vita pubblica anche molti delusi: "Un patrimonio che non vogliamo disperdere". Bar.Cal.