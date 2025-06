"Non allargate la strada". L’appello dei cittadini

Una lettera aperta alla città. La scrivono i residenti di via Alberti, che si sono riuniti in un comitato contro l’ampliamento della strada. "Siamo cittadini che da mesi si batte per salvare la striscia di verde e gli alberi lungo la via, minacciati dal progetto di raddoppio previsto nel Piano di governo del territorio attualmente in vigore, che l’amministrazione vorrebbe attuare. Quel piano risale a più di 15 anni fa. Da allora molte cose sono cambiate: la città si è modificata, è cambiata la coscienza ambientale, si è rafforzata l’attenzione verso il verde urbano, la qualità dell’aria, la vivibilità dei quartieri. Ciò che poteva sembrare utile allora, oggi non ha più senso". L’appello alla Giunta è di tornare indietro, stralciando dal Pgt quel progetto. "La presenza di un supermercato di medie dimensioni nell’area ex Kantal non giustifica il sacrificio del verde per fare posto a una carreggiata. Raddoppiare quella via significa solo sottrarre spazio verde a un quartiere, aumentare il consumo di suolo, rendere pericolosa la ciclabile, togliere ossigeno, abbattere alberi sani, aumentare l’inquinamento acustico e dell’aria". La.La.