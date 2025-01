La “signora delle calze“ dà l’addio dopo 61 anni

"Me ne vado con il sorriso. Sono contenta, non ho rimpianti. Questa è l’attività aperta dalla mia mamma nel 1964, il mio posto di lavoro da 51 anni. Ho resistito il più possibile ma dopo una brutta malattia ora devo pensare a rallentare". Carla Calini sta per chiudere i battenti del suo negozio, “Calze Rachele“ di via Caccialepori 27, una traversa di via Osoppo tra le zone di Gambara e di San Siro, specializzato nella vendita di calze da oltre 60 anni. "Qui si trovano solo ed esclusivamente calze. Da sempre. È l’ultima bottega di questo tipo rimasta a Milano". Così con la signora Carla, che in via Osoppo è nata – "mia madre mi stava accompagnando all’asilo, nel giorno della famosa rapina", che risale al 27 febbraio 1958 – sparisce un pezzo di storia: per decenni ha servito i milanesi del quartiere e non, "anche famiglie facoltose del mondo della cultura, dello spettacolo, della politica, dello sport... ma non voglio fare i nomi perché in un certo senso mi sembrerebbe di tradirle. In fondo, da me venivano “solo“ a comprare le calze". Certo è che da lei tutti trovavano sempre quello che cercano, dai collant più sofisticati alle calze di cotone per i più piccoli. "Fibre pregiate. Io mi rifornisco dalle aziende migliori, del Bresciano, della zona di Como e non solo. Ma ormai anche aziende di produzione sono sempre meno. Perché la richiesta dei consumatori è calata, c’è sempre meno attenzione alla cura, ai dettagli. Le calze si acquistano sempre di più a “pacchetti“ nelle grandi catene oppure on line. Sono cambiate pure le abitudini: i giovani non usano più le calze lunghe, preferiscono le caviglie scoperte. E le donne amano sempre meno i collant, prediligendo gambaletti e calzini. Le mamme, poi, fino a 20 anni fa compravano per i loro bimbi le calze blu fino al ginocchio: con i fori, a coste, lavorate. Ora prendono quel che capita. Non giudico il cambiamento però noto con rammarico che si dia sempre meno importanza alla forma, al buon gusto. E le calze dicono molto della persona che le sceglie".

Di lei, raccontano i cimeli in negozio: calze di nylon rivestite con una carta che porta il suo nome, "realizzate per la mia nascita – spiega – perché mio padre si occupava del confezionamento prima che mia madre aprisse l’attività" e un’antica “forma“ che serviva per crearle di diverse dimensioni. Adesso è in corso la svendita, "conto di chiudere tutto entro febbraio. Se resterà merce, la donerò ad alcune onlus", fa sapere la signora, che è anche nonna di un nipotino, Romeo, avuto dalla figlia Clara. Nel frattempo ha già venduto gli spazi. "Al mio posto arriverà uno studio di architettura". Si apre un nuovo capitolo.

Marianna Vazzana