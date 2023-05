La piccola Amelia tra poche settimane troverà una famiglia

La piccola Amelia sarà adottabile tra pochi giorni. La richiesta è già sul tavolo del tribunale per i minori. Aveva solo poche ore di vita quando è stata trovata in una scatola di cartone, avvolta in alcune coperte, a pochi passi dal pronto soccorso dell’ospedale di Sesto San Giovanni, alle porte della metropoli. Un paio di giorni fa la piccola è stata registrata con il nome che le hanno voluto dare le infermiere che l’hanno rinvenuta, attratte dai vagiti che provenivano da quella scatola lasciata su un marciapiede. Si chiama Amelia, di cognome fa Stella, come hanno deciso all’ufficio anagrafe di Sesto San Giovanni, il cui sindaco aveva lanciato un appello alla madre garantendo aiuto economico nel caso volesse andare a riprendersi la neonata.

Analogo messaggio avevano lanciato di recente anche un primario della Mangiagalli e l’attore Ezio Greggio quando era stato abbandonato dalla mamma un altro bambino appena nato, il piccolo Enea. "Non ricordo di aver mai visto ripensamenti di questo genere" aveva commentato in quell’occasione il presidente del tribunale per i minori Maria Carla Gatto. Chi abbandona un bimbo, aveva aggiunto, lo fa con dolore ma dopo averci pensato a lungo.