La difesa della vista negli anziani e l’impegno dei 7.000 oculisti italiani

Severini Melograni

Care nonne e cari nonni, oggi vi scrivo io, a proposito di una serie di richieste che riguardano la difesa della vista degli “over”. Si, perché la maculopatia e la cataratta sono ormai diffusissime e molte sono le mail che riceviamo. 500mila sono i nonni con la cataratta, 650mila con la maculopatia, e poi purtroppo abbiamo anche forme giovanili. Le due patologie, molto diverse fra loro ( la prima causata dall’opacizzazione del cristallino, la seconda da problemi della macula sul retro dell’occhio) sono curabili e dobbiamo ringraziare i circa 7.000 oculisti italiani, la loro passione e competenza che li porta a curare e a stare vicino anche psicologicamente a quasi un milione e mezzo di italiani. La vista è preziosa, preziosissima e io sono davvero arrabbiata con coloro che fumano e si lamentano di non poterlo fare ormai (evviva!) quasi dappertutto. Il fumo (anche quello passivo) moltiplica il rischio di degenerazione visiva di ben tre volte! Mentre i ciechi totali sono circa 150mila, gli ipovedenti, magari anche con situazioni importanti, sono dieci volte di più. Io desidero davvero ringraziare il nostro super inviato, Daniele Cassioli, cieco nato e con un cuore pieno di luce, per il suo contributo a Oancheno, e desidero anche dire grazie al prof Vittorio Picardo, che è venuto con la nostra squadra in Senegal mettendosi a disposizione della popolazione di Nbpour. Potete conoscerlo scaricando da Raiplay “lo Scandalo della Bellezza“ che abbiamo girato in Senegal. Oggi, e voglio dire mille volte grazie alla Fondazione F, c’è la nuova e ultima scuola del progetto di Elena Iannotta Malagodi e Luigi di Giamberardino. Una squadra magnifica e una realizzazione positiva che ci ricorda quanto siamo privilegiati ad avere un servizio sanitario nazionale gratuito e eccellente. Certo, non è dovunque perfetto, ma non dimentichiamo mai dove siamo nati e la grande qualità della professionalità dei nostri sanitari. Spero di aver risposto così alle tante domande che ci arrivano.

Vostra Nonna mail: severini.paola@gmail.com