Incidente in un laboratorio del Politecnico di Milano: scoppia un’ampolla e una ricercatrice perde un dito

Milano, 3 giugno 2025 – Era al lavoro nel suo laboratorio universitario quando qualcosa è andato storto. Un’esplosione, che le ha fatto perdere il pollice della mano sinistra. Il grave incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio a Milano. A rimanere ferita è stata una ricercatrice universitaria a Milano, che ha perso un dito a causa dello scoppio di un'ampolla.

È accaduto intorno alle 17 in un laboratorio universitario del Politecnico in via Mancinelli 7, dove la ricercatrice, una donna di 54 anni, stava maneggiando dell'acido ipofosforoso insieme a sali di azoto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con il nucleo Nbcr addetto ai pericoli chimici, e il 118. Sei le persone valutate dai soccorritori, tre uomini di 33, 34 e 38 anni e una donna di 30. Unica trasportata, in codice giallo, la ricercatrice, che è stata ricoverata alla Multimedica di Sesto San Giovanni in codice giallo.