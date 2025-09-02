Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
2 set 2025
MARIA GRAZIA LISSI
Cronaca
La Cenerentola alla Scala. Ritorno firmato Capuano

L’opera di Rossini al Piermarini dopo l’ultima rappresentazione del 2019. La prima volta fu nel 1973 con Claudio Abbado e Jean-Pierre Ponnelle.

Aya Wakizono in scena nella parte di Angelina (Foto Brescia e Amisano)

Gianluca Capuano debutta alla Scala guidando i complessi dell’Accademia Teatro alla Scala nella “Cenerentola“ di Gioachino Rossini, storico allestimento di Jean-Pierre Ponnelle ripreso da Federica Stefani con le luci di Andrea Giretti. Il direttore milanese inaugura così una stagione importante in cui dirigerà gli haendeliani “Il trionfo del Tempo“ e “Disinganno“ a Roma con Robert Carsen e “Giulio Cesare“ a Firenze con Davide Livermore e, sempre con Livermore, il “Ring“ a Montecarlo.

Capuano ha studiato al Conservatorio di Milano, alla Civica Claudio Abbado e in Statale dove si è laureato in Filosofia, è ospite regolare dei grandi palcoscenici internazionali, quest’estate insieme a Barrie Kosky e Cecilia Bartoli ha portato Vivaldi a Salisburgo e “Il Barbiere di Siviglia“ in forma di concerto, sempre con Bartoli, all’Opera di Lucerna.

La “Cenerentola“ debutta sabato fino al 19 settembre. Protagonisti insieme all’Orchestra e al Coro dell’Accademia sono alcuni dei migliori ex allievi, tranne l’ormai affermatissimo Marco Filippo Romano, unico a non aver studiato a Milano: nella parte di Angelina si alterneranno Aya Wakizono e Mara Gaudenzi, in quella di Ramiro Chuan Wang; Pierluigi D’Aloia, in quella di Don Magnifico appunto Marco Filippo Romano e Paolo Ingrasciotta, in quella di Dandini Sung-Hwan Damien Park e Chao Liu. Alidoro è Li Huanhong, Clorinda e Tisbe María Martín Campos e Dilan Saka.

Era il 1973 quando questa regia di “La Cenerentola“ arrivò alla Scala, fu il secondo titolo realizzato da Claudio Abbado e Jean-Pierre Ponnelle sulla base dell’edizione critica delle opere rossiniane a cura di Alberto Zedda. Protagonisti erano Teresa Berganza, Luigi Alva, Renato Capecchi e Paolo Montarsolo. La trilogia, aperta dal “Barbiere di Siviglia“ nel 1969, sarebbe stata completata con “L’italiana in Algeri“ (con Berganza, revisione di Azio Corghi) per l’inaugurazione della Stagione 1973-74. Abbado riprese lo spettacolo in tournée nel 1972 e poi ancora nel 1974, 1976 e infine nel 1982 con la ripresa di Sonja Frisell, che curerà anche le edizioni del 2001 e 2005 dirette da Bruno Campanella. L’ultima ripresa risale al 2019 con Ottavio Dantone sul podio e il palcoscenico affidato a Grischa Asagaroff. Un’ora prima di ogni recita per i possessori di biglietto conferenza introduttiva del professor Raffaele Mellace, consulente scientifico della Scala.

Grazia Lissi

