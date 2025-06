Cenerentola . Concerto-spettacolo. Si cambia sede

Cambio di cornice domenica 8 giugno per il concerto-spettacolo “Cenerentola“, curato dall’Associazione Le Altre Note, organizzatrice del festival omonimo. L’opera lirica in due atti di Gioacchino Rossini su libretto di Jacopo Ferretti, ispirato alla celebre fiaba di Jacques Perrault, non si terrà nel suggestivo giardino di Palazzo Vertemate Franchi a Prosto di Piuro, ma alle 17 nella Collegiata di San Lorenzo di Chiavenna. Lo spostamento è stato deciso perché per domenica le previsioni meteo non sono affatto buone. Sarà a ingresso libero.