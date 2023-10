Milano, travolto e ucciso sulle strisce da un autobus Atm

Milano – Un altro pedone investito e ucciso a Milano. Questa mattina, domenica 8 ottobre, un 48enne è stato travolto in viale Forlanini da un bus Atm della linea 175. Lo schianto è avvenuto alle 9.30 all'altezza di via Bellosio, a pochi passi dalla fermata Repetti della metropolitana blu, che collega la città all'aeroporto di Linate.

La polizia locale è arrivata sul posto per i rilievi e stando a quanto emerso finora l'uomo è stato preso in pieno mentre attraversava sulle strisce pedonali. La dinamica è ancora in fase di accertamento anche con l'aiuto delle telecamere della zona. "Atm - scrive l'azienda in una nota - esprime la sua profonda vicinanza ai famigliari in questo momento di grande dolore. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine con cui c’è massima collaborazione da parte dell’Azienda. Atm si impegna a fornire tutto il supporto necessario alla famiglia colpita da questo grave lutto".

E il 48enne è l'undicesimo pedone investito e ucciso in città dall'inizio del 2023. Giovedì, dopo tre giorni di agonia, è morto Tommaso Pignataro, 82enne medico in pensione, travolto lunedì nel controviale di via Palmanova da un Ford Transit guidato da un 66enne dominicano.