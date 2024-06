Vimodrone, intossicazione al magazzino Sda: malori per una ventina di dipendenti

Vimodrone (Milano), 6 giugno 2024 – Un liquido esce da un pacco, intossicando una ventina di persone, fortunatamente in modo non grave. È quello che sarebbe successo questa mattina in viale delle Industrie 9 a Vimodrone, nel magazzino Sda. Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Sesto San Giovanni, i vigili del fuoco di Milano, la polizia locale di Vimodrone e soccorritori in massa con cinque ambulanze e tre automediche.

La ricostruzione di quanto avvenuto è ancora in corso, ma sembrerebbe che a causare l’intossicazione per cui stamattina, intorno alle 8, sono stati allertati i soccorsi, sia stato proprio un pacco da consegnare da cui sarebbe fuoriuscito un liquido che ora andrà analizzato.