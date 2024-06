Vigevano, alunni intossicati alla scuola media Besozzi: tre mezzi di soccorso sul posto

Sei alunni intossicati alla scuola media statale Besozzi, in viale dei Mille a Vigevano, in provincia di Pavia. La segnalazione arriva dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, che ha inviato sul posto due ambulanze e un’automedica. Coinvolte anche due individui del personale scolastico, tra cui una donna. Nessuno è rimasto ferito e tutti sono stati assistiti sul posto senza bisogno di trasporti in ospedale.

L’allerta è partita alle 9.50 di lunedì mattina per “intossicazione da sostanze pericolose”. Tra gli alunni coinvolti ci sono quattro bambine di 12 anni, un dodicenne e un tredicenne. Non è stato riferito, al momento, con quale sostanza gli alunni siano entrati in contatto, né per quale motivo. Sul posto anche gli agenti del commissariato di Vigevano.