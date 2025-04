Infortunio mortale a Rozzano. Il mistero dell’imbragatura

Proseguono le indagini per ricostruire gli ultimi momenti di vita di Christian Rossetti, l’operaio 49enne vittima dell’ennesima morte sul lavoro, deceduto giovedì a Rozzano, in via Togliatti, dopo essere precipitato dal quarto piano. I carabinieri hanno ascoltato fino a tarda sera diversi testimoni, in particolare alcuni condòmini e i colleghi dell’azienda per cui Rossetti lavorava, la Vaiani Home Creations, una storica ditta di Badile.

Pare che al momento della tragedia vi fosse sul posto almeno un secondo operaio. Nulla trapela al momento sulle indagini, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro. Su questo fronte stanno operando gli ispettori dell’Ats, che hanno effettuato un sopralluogo accurato nell’appartamento dove si è verificato l’incidente. Rimane da chiarire se Cristiano Rossetti fosse stato dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti e se fossero state attivate le necessarie procedure di sicurezza.

L’operaio stava lavorando sul balcone di un appartamento al quarto piano di una palazzina recentemente ristrutturata, dove stava montando una tenda parasole. Sul terrazzo da cui è precipitato è ben visibile una scala: verosimilmente, Rossetti stava operando su di essa al momento della caduta. Sempre da indiscrezioni pare che al momento della tragedia indossasse le imbragature previste in questi casi, ma probabilmente non era ancorato oppure l’ancoraggio non ha retto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Non si esclude che la caduta possa essere stata provocata da un malore, un capogiro o una scivolata. Da capire anche se durante la caduta l’operaio abbia tentato, in estremo, di aggrapparsi al tendaggio che precipitato al suo con lui.

Christian Rossetti conduceva una vita riservata, divisa tra casa e lavoro. Era residente a Casarile, dove però non era molto conosciuto. La sindaca del Comune, Silvana Cantoro, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e ha annunciato che le condoglianze ufficiali alla famiglia saranno rese note appena riapriranno gli uffici comunali.