Ripresi mentre abbandonano rifiuti, il sindaco posta le foto sui social: "Ne abbiamo beccato un un altro. Ma sanzioni troppo lievi"

Pregnana Milanese ( Milano) – "Ne abbiamo beccato un altro. Più di uno a dire il vero. Procediamo alla media di quasi un caso alla settimana grazie al lavoro della polizia locale. Le sanzioni purtroppo sono troppo basse, però nei casi più gravi c’è la segnalazione per il reato penale". È il post pubblicato dal sindaco di Pregnana Milanese, Angelo Bosani, sul suo profilo Facebook, con l’immagine delle telecamere che ritrae un uomo che abbandona un sacco di rifiuti sul bordo della strada.

Non è la prima volta che il sindaco decide di pubblicare la foto di cittadini responsabili dell’abbandono di rifiuti, "lo faccio perché spesso passa l’idea che le telecamere ci sono ma non funzionano, che ‘tanto non li becchiamo mai’ o ancora che ‘tanto non vengono sanzionati’ – afferma il primo cittadino – lo faccio perché deve servire a spiegare che invece chi abbandona i rifiuti sul nostro territorio viene identificato e multato. Con le immagini delle telecamere, i data base della pubblica amministrazione, un pizzico di intelligenza artificiale e il lavoro della polizia locale, riusciamo a beccare molti trasgressori. È un piccolo segnale per i cittadini onesti e corretti. E non ci fermeremo, nei prossimi giorni installeremo anche le fototrappole".

Il sindaco punta il dito anche contro chi affida lo sgombero di case e cantine a ditte che lavorano in nero e poi spesso buttano molti, elettrodomestici e altro materiale nelle aree boschive perché non sanno dove smaltirli. E contro chi pur sapendo che pur sapendo che c’è un servizio di raccolta a domicilio e la piattaforma ecologica continua a buttare i rifiuti di casa lungo la strada. "Noi continueremo a intervenire e a sanzionare, ma tutti insieme dobbiamo cambiare il nostro modo di comportarci, educando la comunità al rispetto reciproco", conclude Bosani.