Pozzuolo Martesana, precipita dal tetto di un capannone: morto 54enne

Pozzuolo Martesana, 15 novembre 2024 (Milano) – Nuova tragedia sul lavoro in Lombardia. Oggi, venerdì 15 novembre, erano le 8.20 quando un uomo di 54 anni è precipitato dal tetto, da un’altezza stimata di 10 metri. L’incidente è avvenuto in un capannone di via delle Industrie, a Pozzuolo Martesana (in provincia di Milano), all'interno del polo logistico della Dhl. Dalle prime informazioni l'uomo, dipendente di una ditta esterna, si trovava sul tetto del capannone per svolgere dei lavori di ristrutturazione.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) con un’automedica e un’ambulanza ma per il 54enne non c’è stato nulla da fare. Sul luogo anche i carabinieri della compagnia di Pioltello e gli ispettori dell'Ats. Da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.