Grave incidente tra moto e auto in piazzale Loreto: in coma ragazzo di 23 anni

Milano – Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno all’incrocio tra piazzale Loreto e corso Buenos Aires, uno degli snodi più trafficati di Milano anche a tarda ora. Non erano ancora le 4 del mattino quando una moto diretta verso corso Buenos Aires si è scontrata con un’automobile che proveniva da sinistra. Il centauro 23enne alla guida della Ktm è stato sbalzato sull’asfalto rotolando a diversi metri dal punto dell’impatto con la Chevrolet Captiva. I rilievi del caso e la ricostruzione dell’esatta dinamica dello scontro sono al vaglio della polizia locale intervenuta insieme ai soccorritori inviati dal 118. Apparso subito grave, il giovane è stato portato in ambulanza al Niguarda dove si trova ricoverato in condizioni estremamente critiche a causa di un trauma cranico che lo ha ridotto in coma. I medici faranno il possibile per salvargli la vita mentre saranno gli agenti della locale a stabilire le responsabilità del sinistro.

Sabato mattino, in via Padova, non molto distante da piazzale Loreto, un altro incidente tra auto e moto con il centauro 50enne rimasto gravemente ferito.