Incidente a Tavazzano con Villavesco: ferito un ragazzo finito fuori strada sulla vecchia via Emilia

Tavazzano con Villavesco (Lodi), 15 giugno 2024 – Rovinoso incidente per un 24enne rimasto ferito a Tavazzano con Villavesco. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, la sua auto è finita fuori strada alle 21.30 del 14 giugno 2024. La vettura, una berlina, stava viaggiando lungo la via Emilia strada statale 9, vecchio tratto che porta in centro paese e la strada provinciale 140 per Lodi Vecchio. È stata segnalata una sola persona coinvolta, un 24enne, preso in carico dai sanitari, arrivati sul posto con un’ambulanza della Croce rossa e l'auto medica. Accusava traumi in diverse parti del corpo ed è stato accompagnato, in ambulanza, all'ospedale di Rozzano. I sanitari gli hanno assegnato il codice giallo, che indica media gravità.

Per mettere in sicurezza la zona e il veicolo incidentato, sono stati allertati i vigili del fuoco. Intanto i carabinieri hanno gestito la viabilità, che ha registrato rallentamenti e blocchi momentanei nel tratto interessato dall’incidente.