Incidente in via Padova, scontro tra auto e moto: grave centauro 50enne

Milano, 14 giugno 2024 – Incidente stradale, questa mattina, in via Padova a Milano: un 50enne è rimasto gravemente ferito dopo uno schianto tra un'auto e una moto. L'impatto è avvenuto alle 8.50 all'altezza del civico 324, di fronte al benzinaio.

Stando a una prima ricostruzione, la moto – una Yamaha MT07 – proveniente dal centro città stava percorrendo via Padova in direzione periferia. All'intersezione, non semaforizzata, con via privata della Valle, un'auto si sarebbe immessa non rispettando il segnale di precedenza. La moto è così andata ad urtare il fianco sinistro della vettura. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale.

Il 50enne, che era alla guida del mezzo a due ruote, è stato soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica ed è stato trasportato in codice rosso al Niguarda. Al San Raffaele, a scopo precauzionale, la ragazza di 24 anni che era alla guida della vettura.