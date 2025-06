Incidente in via Ripamonti, anziana investita da moto e sbalzata per 8 metri: è gravissima

Milano, 20 giugno 2025 – Grave incidente oggi a Milano, in via Ripamonti. L’allarme è scattato intorno alle 10.30 di questa mattina, venerdì 20 giugno. Una donna di 79 anni è stata investita da una motocicletta, riportando gravissime ferite. La signora, secondo quanto riferito, nell’impatto è stata sbalzata per circa 8 metri.

L’anziana è stata soccorsa sul posto dai sanitari di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) accorsi sul luogo del terribile incidente con un’automedica, un’auto infermieristica e due ambulanze, uscendo in codice rosso (quello di massima urgenza). Una volta giunti sul posto i sanitari hanno portato la 79enne in ospedale al Niguarda di Milano con un trauma cranico e traumi al torace e agli arti. Le sue condizioni sono ritenute critiche.

Soccorso dai sanitari anche il 53enne che si trovava alla guida della due ruote coinvolta nell’incidente. L’uomo ha riportato traumi a una gamba ed è stato portato in codice giallo al Policlinico di Milano. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, al lavoro per le verifiche e i rilievi del caso.