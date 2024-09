Incidente a Paderno. Un motociclista di 47 anni sbanda e cade, poi muore durante il trasporto in ospedale

Paderno Dugnano (Milano) – Ha perso il controllo della sua moto ed è caduto a terra. Non ce l’ha fatta un 47enne, morto durante il trasporto in ospedale. L’incidente è avvenuto venerdì sera, all’incrocio tra via Leonardo da Vinci e la Statale dei Giovi. Una caduta rovinosa sull’asfalto che non gli ha lasciato scampo nonostante i tempestivi soccorsi. Sul posto sono infatti arrivati gli equipaggi di un’ambulanza e un’automedica del 118, che hanno provato a rianimare il motociclista per poi trasportarlo in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Troppo critiche le sue condizioni: poco dopo l’arrivo in pronto soccorso, i medici non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del 47enne.

Oltre agli operatori sanitari, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Paderno Dugnano, che hanno effettuato i rilievi. Al comando cittadino spetta, infatti, il compito di ricostruire esattamente una dinamica che, stando alle prime informazioni, sembra piuttosto semplice. Il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto al suolo, battendo violentemente la testa. Dalle testimonianze e dalle eventuali immagini di telecamere, i ghisa potranno stabilire la dinamica dell’incidente e la causa della sbandata fatale.

A marzo Andrea Bagari, 45enne di Cinisello, aveva perso la vita mentre si trovava al volante di una Fiat Grande Punto che stava viaggiando al confine tra Cusano Milanino e Paderno Dugnano, in via Alessandrina. A maggio, sempre a Paderno, un altro motociclista di 26 anni, Giuseppe Rallo, residente a Lainate, aveva perso il controllo del mezzo volando per alcuni metri e schiantandosi contro il guard-rail all'altezza dello svincolo tra la Rho-Monza e la Comasina. Un anno di sangue nelle strade del Nord Milano. Il 21 agosto un’anziana di 86 anni, Adele Paluani, è morta in ospedale dopo essere stata investita da un’automobile in via Fratelli Picardi, a Cinisello Balsamo, mentre stava andando a fare la spesa a piedi.