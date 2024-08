Adele, falciata da una Toyota a 86 anni a due passi da casa

Adele stava andando a fare la spesa, quando è stata travolta da una Toyota poco lontano da casa. "Me la sono vista davanti, ho cercato di frenare, ma l’ho presa", ha raccontato alla polizia locale l’automobilista, un 58enne anche lui cinisellese. L’incidente mortale si è verificato ieri verso le 10.30 in via Picardi, poco prima del confine con Sesto, all’incrocio con via Stalingrado.

La vittima è un’anziana di 86 anni, Adele Paluani, residente al quartiere Crocetta. Gli agenti della polizia locale stanno ancora cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Per ora si sa che la Toyota stava viaggiando dalla chiesa della Crocetta verso Sesto quando, entrando nel cono d’ombra del sottopasso, ha preso in pieno l’anziana. "Non l’ho proprio vista attraversare la strada", ha continuato a ripetere in stato di choc l’automobilista ai ghisa. A causa del violento scontro, la donna è stata sbalzata per 5 metri e ha poi picchiato la testa contro l’asfalto. L’impatto è stato fatale. Sul posto sono arrivate due ambulanze, oltre all’automedica. I sanitari le hanno praticato le manovre di rianimazione, prima di portarla all’ospedale Niguarda in codice rosso, dove è morta poco dopo. È andata via intubata, le borse della spesa ancora sull’asfalto, ma Adele non aveva già più battito. Traumi multipli e un arresto cardio circolatorio in atto, per l’86enne non c’è stato nulla da fare. Il conducente della Yoyota è stato trasportato in codice verde, per alcuni controlli, al pronto soccorso di Cinisello. Ieri mattina gli agenti hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze degli automobilisti che erano presenti al momento dell’incidente. Saranno vagliate anche le eventuali immagini di telecamere. L’uomo al volante non ha precedenti e, dai primi riscontri, non stava transitando in via Picardi a velocità elevata. Laura Lana