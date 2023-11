Incidente in Piazzale Accursio, ventenne travolto in monopattino: è grave. L’investitore è fuggito

Milano – Un ragazzo di circa vent'anni, non ancora identificato, è stato investito qualche minuto prima delle 18 mentre stava percorrendo piazzale Accursio su un monopattino elettrico. Il conducente dell'auto che l'ha travolto si è allontanato senza prestare soccorso e ora è ricercato dagli agenti della polizia locale. Il giovane, che non aveva con sé i documenti (probabilmente di origine cinese) e che era incosciente all'arrivo dei soccorsi, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo: le sue condizioni sono gravi.

Le indagini

I ghisa stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente e hanno già attivato le procedure per recuperare i filmati delle telecamere installate nella zona: in quelle immagini potrebbero celarsi particolari decisivi per risalire al modello o alla targa dell'auto pirata e al suo conducente.