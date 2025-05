Dramma a Cellatica, bimba di 5 anni investita da un’auto: è gravissima

Cellatica (Brescia), 16 maggio 2025 – Versa in gravissime condizioni una bambina di soli cinque anni che oggi, venerdì 16 maggio 2025. stata investita da un’automobile a Cellatica, in provincia di Brescia. L’allarme è scattato alle 15.50 in via Fantasina, nel piccolo centro bresciano. Stando a quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia la piccola è stata travolta da una vettura e scaraventata a cinque metri di distanza.

Sul posto del terribile incidente sono accorsi i mezzi di soccorso con elisoccorso, ambulanza e automedica. La bimba è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, in codice rosso. In base alle prime informazioni avrebbe riportato gravi traumi al volto e alla testa. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polizia.

In queste ore nel Bresciano si sono susseguiti gravi incidenti stradale: un 19enne è in gravissime condizioni dopo essersi schiantato contro un palo con la moto a Passirano. Poco prima una donna di 50 anni è rimasta ferita in un incidente in moto a Limone sul Garda.