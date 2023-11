Cade dal monopattino elettrico, gravissimo un uomo di 49 anni

Milano, 4 ottobre 2023 – Avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo e rovinando a terra.

Sono gravissime le condizioni di un uomo di 49 anni che stanotte è caduto da un monopattino elettrico all'incrocio tra via Farini e via Ugo Bassi, in zona Isola: soccorso dai sanitari di Areu, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda per un trauma cranico; per i medici è in pericolo di vita.

La dinamica e i rilievi Stando a quanto finora ricostruito dagli agenti della polizia locale, il quarantanovenne ha perso il controllo del monopattino in via Bassi ed è caduto, battendo violentemente la testa sull'asfalto.

I primi accertamenti dei ghisa sembrano aver già escluso la presenza di altri veicoli: l'uomo avrebbe fatto tutto da solo.