Scontro tra auto e monopattino: gravissimo un ragazzo di 26 anni

Milano, 23 ottobre 2023 - Un grave incidente stradale, l’ennesimo a Milano, si è verificato questa sera, intorno alle 20.45, tra un'auto e un monopattino in via Satta angolo via Vittani. Ad avere la peggio il giovane di 26 anni che viaggiava sul monopattino, trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano. Allo stesso incrocio, il 7 settembre scorso, perse la vita a bordo della sua auto una ragazza di vent'anni.

Sempre oggi un’anziana di 84 anni è rimasta gravemente ferita, dopo essere stata travolta da uno, in via Fratelli Bronzetti. L’incidente è avvenuto alle 18.30 circa, all'altezza del civico 35. L'anziana è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale di Niguarda. Nell'incidente è rimasto ferito anche il ragazzo di 22 anni alla guida dello scooter, portato in codice verde al Fatebenefratelli.