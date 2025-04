Un ragazzino di 15 anni è morto ieri all’ospedale di Desio dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale mentre era in sella alla sua bicicletta. È successo poco prima delle 13 in via Santi a Desio. Al momento non risultano altri mezzi coinvolti. La strada dove è accaduta la tragedia è in una zona sterrata. A fare scattare l’allarme un passante che ha notato il 15enne quando era già ferito a terra.