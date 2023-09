Incidente in via Satta a Milano, schianto frontale tra due auto: morta una 20enne, gravissimo un 21enne

Milano, 8 settembre 2023 – Gravissimo incidente nella tarda serata di giovedì a Quarto Oggiaro, all'angolo tra via Satta e via Vittani. Una ventenne è morta dopo il trasporto in ambulanza al pronto soccorso del Niguarda, mentre un ventunenne si trova ricoverato in pericolo di vita al San Gerardo di Monza; altri tre feriti sono stati trasportati in condizioni meno gravi al San Carlo e all'Humanitas.

Lo scontro

Stando alle prime informazioni, due auto, per motivi ancora da accertare, si sono scontrate all'incrocio: nel violento impatto, una delle due è uscita di strada, è salita sul marciapiedi e si è schiantata contro una cancellata; l'altra macchina, una Mercedes, è rimasta sul ciglio della strada, con la parte anteriore completamente distrutta. Sembra che la ventenne e il ventunenne fossero a bordo dello stesso veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti dagli abitacoli accartocciati e i sanitari di Areu per i primi soccorsi: purtroppo i traumi riportati nell'incidente si sono rivelati fatali per la ventenne.

L'inchiesta

L'indagine sull'accaduto è affidata agli agenti della polizia locale, che stanno investigando su più fronti: innanzitutto bisogna capire cosa abbia provocato lo schianto, se una mancata precedenza o una manovra azzardata; e poi sarà anche necessario stabilire a che velocità stessero procedendo le due auto al momento dell'impatto ed effettuare i test sull'eventuale assunzione di alcol o stupefacenti da parte di entrambi i conducenti.